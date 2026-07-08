Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

08.07.2026 16:21
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Malatya Havalimanı yolu üzerindeki kazada otomobil tıra çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Havalimanı yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malatya Havalimanı yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.P. yönetimindeki 06 EYF 054 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.Y. (57) idaresindeki 06 PUY 44 plakalı tıra henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA

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