Turizm Haftası Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinde Açıldı

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Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası açılışı Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinde yapıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimiz hatırasına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak açılış töreni başladı. İl Kültür ve Turizm Yardımcısı Ali Cengiz, 48. Turizm Haftasının Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinde yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Okul Müdürü Mehmet Ali Tunç ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Sümeyra Şahin'e katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Cengiz, Malatya turizminin temel dayanağını oluşturan tarihi eserlerin 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğünü hatırlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkılan veya hasar gören eserleri ayağa kaldırmak için büyük bir hız ve özveriyle çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan İl Halk Kütüphanesine değinen Cengiz, "Kütüphanemiz ülkemizin en güzel kütüphaneleri arasında yer alıyor. Öğrencilerimize hem kaynak hem çalışma alanları sunuyor. Sizleri sık sık kütüphanemizde görmek istiyoruz" dedi.

Ardından Turizm Araştırmacısı Bülent Korkmaz Malatya Turizm Destinasyonları konulu bir sunum yaptı.

Hafta Boyunca başka etkinlikler de gerçekleştirilecek. 17 Nisan 2024'te Darende ilçesinde Darende Destinasyonları Gezisi ve Sunumu, 19 Nisan'da Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulunda Dünya Mutfakları Yemek Yarışması etkinlikleri yapılacak. 20 Nisan Cumartesi günü Malatya'ya uğrayacak olan Mezopotamya Treni karşılanıp misafirlerle gezi yapılacak. - MALATYA