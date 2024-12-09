Malatya'da TYP Çalışanlarından Uzatma Talebi - Son Dakika
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Malatya'da TYP Çalışanlarından Uzatma Talebi

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Malatya'daki TYP çalışanları, çalışma sürelerinin 6 ay uzatılmasını istiyor.

09.12.2024 17:29
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(MALATYA)- Malatya'da 9 aylık çalışma süreçleri sona eren Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışanlar, çalışma sürelerinin 6 ay daha uzatılmasını talep etti. TYP'liler adına açıklama yapan Selahattin Özbey, "Bir defaya mahsus 6 aylık uzatma istiyoruz" dedi.

Malatya'da TYP kapsamında işe alınan çalışanların süreleri 18 Aralık itibarıyla sona erecek. Kış ayı dolayısıyla iş bulmalarının zor olduğunu ifade eden çalışanların, bu sürecin 6 ay daha uzatılması talebinde bulundu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy'de bulunan Yeni Hayat Geçici Konaklama Merkezi'nde toplanan TYP'liler adına açıklama yapan Selahattin Özbey, şunları söyledi:

" Malatya Valiliği'nce emniyet kapsamında TYP'li olarak 18 Mart'ta güvenlik görevlisi olarak hizmete başladık. 9 aylık sürecimiz bitmiş durumda, devlet büyüklerimizden uzatma talebinde bulunuyoruz. Kış ayındayız, asgari ücrete de zam gelecek, özel sektörde işçi çıkarma var ve bizi de işe almayacakları için devletimizden bu konuda bize büyüklük yapmalarını istiyoruz. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Öğrencisi, olan var. İş konusunda sıkıntılı bir süreçteyiz. Devlet büyüklerimizden bir kez olmak şartıyla sürecin 6 ay uzatılmasını istiyoruz."

TYP'den işe alınarak kendilerine bir iyilik yapıldığını, kendilerinin de bunu kötü niyete kullanmadıklarını ifade eden Özbey, "Bize verilen emeği ve parayı kötüye kullanmadık. Samanköy, Malatya'nın en sıkıntılı olan bölgesi. Canımızla, dişlimizle, kavga olaylarının içine girdik. Polis ve bekçi ağabeylerimizle ne olacak diye düşünmeden, sıkıntılı kişileri içeriye almadık. Kalan sürecimizde de çalışıyoruz. Son günümüze kadar aynı güç ve iradeyle devam edeceğiz" dedi.

Özbey, yıl sonuna geldikleri için iş konusunda sıkıntılı duruma düştüklerini ifade ederek, "180 kişi işsiz kalacak, bu bin kişiye mal olacak. Bir defaya mahsus 6 aylık uzatma istiyoruz. 18 Aralık'ta görev süremiz sona eriyor. Bir uzatma bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan diğer yetkililere kadar inşallah sesimizi duyurabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da TYP Çalışanlarından Uzatma Talebi - Son Dakika

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