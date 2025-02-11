Malatya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Yerel

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara yolu uygulama noktası ve MAŞTİ Otogarı'nda düzenledikleri operasyonda, bin 898 uyuşturucu hap ve 12 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından dün Ankara yolu uygulama noktası ve MAŞTİ Otogarı'nda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramalar sonucunda bin 898 adet uyuşturucu hap, 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Ö.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.