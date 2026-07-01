Yangına Giden İtfaiye Aracı Devrildi: 3 İtfaiyeci Yaralandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı Dilek Yolu üzerindeki Selimiye Caddesi'nde devrildi. Kazada araçta bulunan 3 itfaiyeci yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Yolu üzerindeki Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi, Dilek Uğrak Mahallesi'nde çıkan ev ve odunluk yangınına müdahale etmek üzere bölgeye hareket etti.

Yangın bölgesine seyir halinde olan itfaiye aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu kazada, sürücü B.S. ile araçta bulunan 2 itfaiyeci araçtan çıkarıldı. Yaralı itfaiyecilere olay yerinde ilk müdahalenin ardından 3 yaralı itfaiyeci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada itfaiye aracında hasar oluşurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.