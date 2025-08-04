Malatya\'da Yetim Çocuklar için Feribot Gezisi Düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde çocuklar için düzenlediği feribot gezilerinin ilki gerçekleştirildi.

Karakaya Baraj Gölü'hde gerçekleştirilen feribot gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er'in yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Zengin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, Meclis Üyesi Ramazan Ayhan, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ile yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, "Yani yıkılmış bir şehrin yıkılmış yüreklerini buraya taşıdı başkanımız Allah razı olsun. Her birimiz zaman zaman bu şehirden çıkıp bir nefes alma ihtiyacı hissettik. Ama Yetimler Kervanı'na kayıtlı ailelerimizin böyle bir şansı yoktu. Depremin ilk gününden beri onlar bu şehirde kaldılar. Bu şehri seven insanların yardımları ile ayakta durmaya, ihtiyaçları karşılamaya çalıştılar. Fakat sosyal bir aktivitenin içerisinde olabilecek bir yerleri yok. Gidecek imkanları da yoktu. Bugün sağ olsun başkanımız yine iyi niyetini göstererek yetim çocuklarımız ile ailelerini toplayıp nefes alabilecekleri bir ortam oluşturdu. Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu ettiği için ben kendisine şahsım, çocuklarımız ve ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu geziyle evlatlarımıza güzel zaman geçirme imkanına kavuştular"

Güzel bir gün yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Bu güzel etkinliğimiz Malatya için bir başlangıç olsun. Göreve geldiğimizden beri şunu hep ifade etmiştik. Hemşehrilerimiz hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasın. Malatya ayağa kalkacak, Malatya eskisinden daha da güzel olacak demiştik. İnsanlarımız kalıcı konutlarına, kalıcı iş yerlerine ulaşıncaya kadar bize durmak ve yorulmak yok demiştik. Belediyecilik sadece inşai faaliyetlerden ibaret değil. Rutin hizmetlerin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak gerekiyor. İnsanlarımız pandemi ve ardından gelen depremle uzun süredir sosyal anlamda sıkıntı ve stres içerisindelerdi. Bizler de bir taraftan depremin yaralarını sararken, bir taraftan da toplumumuzun normalleşmesi için birtakım etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerimizden birini de bugün Karakaya Baraj Gölü üzerinde feribot gezisi olarak gerçekleştiriyoruz. Burada, gönüllere bir parça huzur, yüzlere bir nebze tebessüm, yüreklere ise unutulmaz hatıralar bırakacağız. Bu amaçla Yetimler Kervanı Derneğimiz ile bir feribot turu düzenledik. Feribot turlarımız devam edecek. Tüm Malatyalı vatandaşlarımızı bu seyahatte buluşturacağız. Feribot gezilerimizle çocuklarımızı, öğrencilerimizi, kadınlarımızı, engellilerimizi, yaşlılarımızı ve halen konteyner kentlerde sabırla yaşam mücadelesi veren kıymetli hemşehrilerimizi misafir edeceğiz. Biz bu vapurda her bir hemşehrimize, 'Yalnız değilsiniz; biz varız, yanınızdayız' diyeceğiz. Çünkü biz aynı sofrayı paylaşan, aynı acıyı, aynı sevinci yürekten paylaşan kocaman bir aileyiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu gezi turlarına katılan katılımcılarımıza çeşitli ikramlarda da bulunmaktayız. Bu seferlerin tamamını ücretsiz olarak yapıyoruz. Bu şekilde evlatlarımız ve misafirlerimiz keyifli bir zaman geçirmiş oluyorlar. Bu bir başlangıç oldu. Haftada birkaç gün bu şekilde feribot seferleri düzenlenecek. Ben Malatya'mıza bu feribot seferinin hayırlı olmasını diliyorum. Barajın kıyısında başlayan tebessümler, şehrimizin dört bir yanına umut olarak yayılacak. Çocuklarımızın neşeli kahkahaları, yaşlılarımızın huzurlu bakışları, kadınlarımızın umut dolu duaları bu vapurun en değerli yolcuları olacak. Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Battalgazi Feribot İskelesi, bundan böyle her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri feribot gezisine tanıklık edecek" şeklinde konuştu.

Feribot gezisine katılan aileler, geziden son derece memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ettiler. - MALATYA