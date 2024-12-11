Malatya'da Yetkisiz Sigorta Acentelerine Uyarı - Son Dakika
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Malatya'da Yetkisiz Sigorta Acentelerine Uyarı

Malatya\'da Yetkisiz Sigorta Acentelerine Uyarı

Malatya TSO, yetkisiz sigorta acenteleri hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

11.12.2024 13:37
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılar Komitesi, kentte yetkisiz sigorta acentelerinin faaliyet gösterdiğine dair artan şikayetler üzerine uyarıda bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılar Komitesi, yetkisiz sigorta acentelerine karşı uyarılarda bulundu. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca, sigorta acenteliği yapacak kişilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetki alarak TOBB tarafından tutulan levhaya kayıtlı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Malatya'da bu şartlara uymayan kişi ve kuruluşların SEGEM belgesine sahip olmadan, çeşitli reklam yöntemleriyle sigortacılık hizmeti sunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara güvenilir hizmet alabilmeleri için yalnızca levhaya kayıtlı sigorta acenteleriyle çalışmaları gerektiği hatırlatılırken, Malatya'da faaliyet gösteren resmi acenteler listesinin malatyatso.org.tr adresinde yayınlandığını, şüpheli faaliyetlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların 444 89 44 numaralı hat üzerinden durumu Malatya TSO'ya bildirilmesi istendi.

Yasal işlemler başlatılacak

Komite yetkilileri, yetkisiz sigortacılık faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını belirterek, levhaya kayıtlı olmayan ve resmi izinleri bulunmayan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını, ayrıca bu yetkisiz faaliyete göz yuman resmi acenteler için de TOBB Sigorta Acenteleri Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılacağı ifade edildi. Bu tür hukuka aykırı faaliyetlerin hem sigortacılık sektörüne hem de vatandaşların güvenliğine zarar verdiği vurgulanarak, tüm taraflar yasal çerçeveye uygun hareket etmeye davet edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Yetkisiz Sigorta Acentelerine Uyarı - Son Dakika

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