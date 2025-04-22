Malatya'da yıkımların yüzde 97'si tamamlandı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Malatya'da ağır hasarlı yapıların yüzde 97'sinin yıkımı tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Malatya'da, yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, kent genelinde ağır hasarlı yapıların yüzde 97'sinin yıkımı tamamlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un öncülüğünde sürdürülen yeniden inşa sürecinde, bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri hızla tamamlanırken, diğer yandan depremzedelerin barınma sorununu çözmek adına yeni konut projeleri hayata geçiriliyor.

Depremde ağır hasar alan 6 bin 670 yapıdan 6 bin 535'inin hafriyat işlemleri tamamlanırken, acil yıkılması gereken bin 769 binadan bin 748'i kontrollü şekilde yıkıldı. Özellikle ağır hasarlı yapılarda dikkat çeken ilerleme kaydedildi. Toplam 86 bin 510 bağımsız bölümden oluşan 36 bin 10 binanın 33 bin 855'inin yıkımı tamamlanarak, enkazı kaldırıldı.

Yıkım çalışmalarıyla eş zamanlı olarak orta hasarlı yapılarla ilgili yargı süreçleri de sürüyor. Şu ana kadar açılan 5 bin 600 davanın 3 bin 300'ünde yürütmeyi durdurma kararı bulunurken, 2 bin 400 orta hasarlı yapının 750'si yargı sürecinde değerlendiriliyor. Bu yapılardan büyük bir kısmı mahkeme kararıyla "az hasarlı" statüsüne geçirildi.

Geriye kalan orta hasarlı yapılardan 900'ünün yıkımı tamamlandı, 500 yapı içinse mal sahiplerine tanınan 1 yıllık güçlendirme süresi bekleniyor.