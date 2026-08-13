Malatya\'da Yöresel Yemek Yarışması

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Gastronomi ve Kültür Sokağı etkinliklerinde 'Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması' gerçekleştirildi. 100. Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilen yarışmada Malatya mutfağının geleneksel lezzetlerinden tiritli köfte (analı kızlı) yarıştı.

Yarışmaya katılan ev hanımları, evlerinde hazırladıkları yemekleri festival alanına getirerek jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu.

JÜRİ DÖRT KRİTER ÜZERİNDEN PUAN VERDİ

Yarışmacıların hazırladığı yemekler; lezzet, görsel sunum, yöreselliğe uygunluk ve hijyen kriterleri üzerinden değerlendirildi. Puanlamada lezzet 40, görsel sunum 25, yöreselliğe uygunluk 20 ve hijyen 15 puan üzerinden değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Sibel Altun 90,60 puanla yarışmanın birincisi oldu. Gülsen Karabulut 90 puanla ikinci, Semra Gürbüz ise 89,40 puanla üçüncü sırada yer aldı. Gül Bakan, 84,60 puanla dördüncü oldu.

Yarışmada birinci olan Sibel Altun Cumhuriyet altını, ikinci Gülsen Karabulut yarım altın, üçüncü Semra Gürbüz çeyrek altın almaya hak kazandı. Dördüncü olan Gül Bakan'a ise bıçak seti verilecek.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin son günü olan 16 Ağustos'ta düzenlenecek törende takdim edilecek. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara da katılım belgesi verilecek.