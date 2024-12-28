Malatya\'dan Suriyeli Mültecilere Ulaşım Desteği

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardında geri dönüş yapmak isteyen mültecilere ulaşım desteği sağlayacakların açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayarak memleketlerine dönmek isteyen Suriyeli misafirlere ulaşım desteği sağlanacağını duyurdu. Başkan Er, kalmak isteyenlere ise en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sami Er'den Suriyeli misafirlere önemli mesaj

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, savaşın ve zulmün karanlığında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yıllardır kucak açıldığını vurgulayarak, Suriye'deki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Başkan Er, açıklamasında, "13 yıl önce, savaşın ve zulmün karanlığı hayatlarınızı sardığında, evlerinizi, sevdiklerinizi ve vatanınızı bırakıp dünyanın dört bir yanına hicret etmek zorunda kaldınız. Bizler de inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak, sizleri bağrımıza basmaya gayret ettik. Bugün hamdolsun, Rabbimiz bizlere, zalim Baas yönetiminin son bulduğunu ve güzel Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu dünya gözüyle görmeyi nasip etti" dedi.

Yeni dönemde de Suriyeli misafirlere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Er, kalmak isteyenlere ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini, memleketlerine dönmek isteyenlere ise destek sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, memleketine gitmek isteyen ihtiyaç sahibi misafir kardeşlerimize dönüş yolculuklarında ulaşım desteği sağlayacağımızı bilmenizi isteriz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirler" diye konuştu. - MALATYA