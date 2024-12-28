Malatya'dan Suriyeli Mültecilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'dan Suriyeli Mültecilere Ulaşım Desteği

Malatya\'dan Suriyeli Mültecilere Ulaşım Desteği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Suriye'nin özgürlüğe kavuşmasının ardından memleketlerine dönmek isteyen Suriyeli mültecilere ulaşım desteği sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Er, kalmak isteyenlere de en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını vurguladı.

28.12.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardında geri dönüş yapmak isteyen mültecilere ulaşım desteği sağlayacakların açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayarak memleketlerine dönmek isteyen Suriyeli misafirlere ulaşım desteği sağlanacağını duyurdu. Başkan Er, kalmak isteyenlere ise en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sami Er'den Suriyeli misafirlere önemli mesaj

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, savaşın ve zulmün karanlığında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yıllardır kucak açıldığını vurgulayarak, Suriye'deki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Başkan Er, açıklamasında, "13 yıl önce, savaşın ve zulmün karanlığı hayatlarınızı sardığında, evlerinizi, sevdiklerinizi ve vatanınızı bırakıp dünyanın dört bir yanına hicret etmek zorunda kaldınız. Bizler de inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak, sizleri bağrımıza basmaya gayret ettik. Bugün hamdolsun, Rabbimiz bizlere, zalim Baas yönetiminin son bulduğunu ve güzel Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu dünya gözüyle görmeyi nasip etti" dedi.

Yeni dönemde de Suriyeli misafirlere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Er, kalmak isteyenlere ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini, memleketlerine dönmek isteyenlere ise destek sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, memleketine gitmek isteyen ihtiyaç sahibi misafir kardeşlerimize dönüş yolculuklarında ulaşım desteği sağlayacağımızı bilmenizi isteriz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirler" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, malatya, Sami Er, Suriye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'dan Suriyeli Mültecilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'dan Suriyeli Mültecilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.