Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği\'nden Ramazan İftarı

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Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİMDER) derneği tarafından ramazan ayı nedeniyle iftar yemeği verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeniden Rehaf Partisi Battalgazi Belediye Başkanı Ayetullah Geçen, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programda konuşan (MAGİMDER) Başkanı Salih Karademir, tek amaçlarının Malatya'nın biran önce ayak kalkması olduğunu belirtti.

Malatya'nın eski günlerine kavuşması için yapılan her türlü çalışmaya destek vereceklerini aktaran MAGİMDER Başkanı Karademir, "MAGİMDER, 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 10 gün önce kuruldu. 6 Şubat, Malatya için bir milattır. Bu şehir yeniden ayağa kalkacak. Bugün nasıl iftar sofrasında Malatyalılar olarak toplanabiliyorsak, Malatya içinde toplanabileceğiz. Bu birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi olan Malatya'mızın gerçekten şu anki hali içler acısı. Bizler hep birlikte çalışarak eski günlerine yeniden kavuşturacağız. MAGİMDER ailesi olarak buna hep destek vereceğiz. MAGİMDER'in tek yapmak istediği şey, bu şehrin yeniden ayağa kalkmasıdır, yeniden eski günlerine kavuşmasıdır, yeniden cazibe merkezi olmasıdır. İş dünyası olarak, bütün Malatya'yı aynı sofra etrafında birleştirmek istedik. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Birlikteliğe Malatya'nın gerçekten ihtiyacı var" ifadelerini kaydetti.

Programda söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ise birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. - MALATYA