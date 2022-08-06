Çocuklar, portatif havuzla hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor

Malatya'nın bazı ilçelerinde olduğu gibi Battalgazi ilçesinde de bulunan Portatif Yüzme Havuzu'nda çocuk ve gençler hem yüzme öğreniyorlar hem de serinliyorlar.

Malatya'da çocuk ve gençler, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Melekbaba Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi çerçevesinde yüzme eğitimlerine devam ediyor. Kentte, 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta hem yüzme öğrenen hem de serinleyen çocuk ve gençler, okullar eğitime açılana kadar kursa gitmeyi sürdürecek.

Malatya'nın bazı ilçelerinde olduğu gibi Battalgazi ilçesinde de bulunan Portatif Yüzme Havuzu, çocuk ve gençlerin ihtiyacını karşılıyor. - MALATYA