Malatya protokolünden şehitlere bayram ziyareti

Malatya'da kent protokolü, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfiller bıraktı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı arifesinde kent protokolüyle birlikte Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Programda şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen ziyarete Malatya Valisi Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Vekili 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, şehitler için dualar okundu.

Programda kısa bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, "Şehitlerimize gösterilen vefa, istikbalimize ve istiklalimize gösterilen bağlılığın nişanesidir" dedi. - MALATYA