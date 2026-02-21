Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.39 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Malatya Pütürge'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
