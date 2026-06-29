Malatya'da Sanayi Esnafına Tahliye Tebligatı: "Çıkalım Ama Nereye Gideceğiz?"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Sanayi Sitesi'nde bulunan dokuz bloktaki iş yerlerinin 15 gün içerisinde boşaltılması istendi. Sitedeki esnaf ise yeni sanayi sitesinde yeterli iş yeri bulunmadığını belirterek, "Yer göstersinler, hemen taşınalım. Ama 'çıkın' demekle olmuyor" dedi.

Malatya Sanayi Sitesi'nde bulunan dokuz bloktaki işyerleri için tahliye süreci başlatıldı. Esnafa gönderilen tebligatlarda elektriklerin kesileceği bildirildi ve işyerlerinin 15 gün içinde boşaltılması istendi.

Deprem sonrası yeni yapılanmada, şehir merkezi içerisinde kaldığı gerekçesiyle taşınması planlanan sanayi sitesi esnafı ise yeni sanayi sitesinde yeterli işyeri bulunmadığını anlattı. Esnaf, kendilerine taşınabilecekleri alan gösterilmeden işyerlerinin boşaltılmasının istendiğini ifade etti.

"ÇIKALIM AMA NEREYE GİDECEĞİZ?"

Ali Uzun, 45 yıldır aynı sanayide esnaflık yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Üç çocuğumla birlikte çalışıyorum. Belediye bize tebligat gönderdi, 'Dükkanlarınızı boşaltacağız' dedi. Biz şu anda mağduruz. Gidecek bir dükkan yok ki taşınalım. Normalde 100-150 bin liraya kiralanan dükkanlar bugün 600-650 bin liraya çıktı. Esnaf çok mağdur durumda. Belediye bize 'Çıkın' diyor. Tamam çıkalım ama nereye gideceğiz? Yer gösterseler gideriz, dükkan verseler gideriz. Ama 'Çıkın' demekle olmuyor. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben buradan çıksam iki-üç ay iş yapamayacağım. Benim bütün sezonum bitecek."

"HASAT ZAMANI, TRAKTÖRÜ TARLADA KALAN VATANDAŞI NASIL BIRAKALIM?"

Traktör tamircisi Şükrü Okşar ise yaklaşık 48 yıldır bölgede hizmet verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Köylü vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Şu anda hasat zamanı. Dükkan kapalı olduğu için vatandaş arıyor, 'Traktörüm yolda kaldı, tarlada kaldı' diyor. Biz bu vatandaşa yardım etmezsek, ürününü nasıl kaldıracak? İnsanlar ne yiyecek, ne içecek? Onun için bize böyle davranılmasın. Bize yer göstersinler, yardımcı olsunlar. Biz bu devlete vergimizi veriyoruz, askerlik görevimizi yaptık, üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz. Devlet de bize sahip çıksın. Devlete karşı değiliz, sadece devletin görevini yapmasını istiyoruz."

Bir başka esnaf da 1986'dan bu yana aynı blokta kaporta ve boya hizmeti verdiğini anlatarak, "Şimdi belediye ve valilik gelip dükkanların yıkılacağını söylüyor. Yıkılsın, buna bir şey demiyoruz ama önce bize taşınacağımız yeri göstersinler. Yer versinler, biz de çıkıp gidelim" dedi.

"714 DÜKKAN VAR AMA HEPSİ DOLMUŞ DURUMDA"

Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir dokuz blokta bulunan esnafın aynı anda tahliye edilmek istendiğini belirterek, "Dokuz blokta bulunan esnafa aynı anda elektriklerin kesileceği ve 15 gün içinde dükkanların boşaltılacağı bildirildi. Yeni yapılan sanayi sitesinde 714 dükkan var ancak hepsi dolmuş durumda. Bir kısmımız hayvan pazarı tarafına yerleşmeye başladı, orası da doldu. Geriye kalan dokuz bloktaki esnafa yer bulunamıyor. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden bugüne kadar bize 'Şuraya gideceksiniz, buraya taşınacaksınız' şeklinde hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Çok zor durumdayız. Gidecek hiçbir yerimiz yok, ne yapacağımızı da bilmiyoruz" diye konuştu.