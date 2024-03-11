Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Malatya'da 3 bin 200 kişiye iftar yemeği verecek. Ayrıca Tunceli'de 4 bin 500 kişiye, Elazığ'da ise bin öğrenciye iftar yemeği verilecektir. İftar programı, Malatya'da İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde gerçekleştirilecektir.

11.03.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek.

Deprem bölgesi Malatya'da bu yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan iki çadırda günlük 3 bin 200 kişiye iftar verilecek. Ramazan ayının ilk günü başlayan iftar programı ile ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, "Kültür ve Turizim Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun talimatıyla 81 ilde iftar programı hazırladı. Bu kapsamda Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca görev alanında bulunan Malatya'da 3 bin 200 kişiye, Tunceli'de 4 bin 500, Elazığ'da ise bin öğrenciye iftar yemeği verecektir" dedi.

Bölge Müdürü Adem Bacanlı, "Ramazan ayı boyunca Malatya'da İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde iftar çadırlarımız, ayrıca Elazığ Kültürpark içerisinde bulunan Mamuret-ül Aziz salonunda ve Tunceli Munzur Üniversitesi kampüs yemekhanesinde 30 gün iftar yemeği programımız olacaktır. Sahip olduğumuz beraberlik ve dayanışma ruhu ile Ramazan ayının bereketini artırmak amacıyla iftar sofralarımızda halkımız ve öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
20:51 Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
18:09 Netanyahu’dan Biden’ın “İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor“ sözlerine yanıt Netanyahu'dan Biden'ın "İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor" sözlerine yanıt
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 23:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement