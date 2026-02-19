Malatya Valiliği, Ramazan'ın İlk Günü Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenledi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Valiliği tarafından Ramazan ayının ilk günü şehit aileleri ve gaziler onuruna Nikah Sarayı'nda iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti hiç olmadığı kadar güçlüdür ve geleceğe umutla bakmaya devam etmektedir" dedi.

Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluştur"

İftar programında konuşan Vali Seddar Yavuz, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ramazan ayı bizlere, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluşu ifade eden ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran mübarek bir aydır. Dolayısıyla bu mübarek ayın manevi ikliminden faydalanmak, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek; özellikle gönlü kırık insanlarımızı, maddi zorluklar içerisinde yaşayan kardeşlerimizi görmek ve gözetmek; yetimlerimizin başını okşamak, onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek büyük önem taşımaktadır."

"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmak bu ayın kutsiyetine en uygun davranıştır"

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olunması gerektiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin birlik ve beraberliği için, ay yıldızlı al bayrağımız için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, kısacası mukaddes tüm değerlerimiz uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan kıymetli şehit ailelerimizin yanında olmak, kahramanlıklarıyla destan yazan gazilerimizin ve onların yakınlarının yanında bulunmak, bu ayın kutsiyetine en uygun davranışlar olarak değerlendirilebilir."

"Terörün tasfiyesiyle daha güçlü bir Türkiye'ye ilerliyoruz"

Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bundan emin olun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti hiç olmadığı kadar güçlüdür ve geleceğe umutla bakmaya devam etmektedir. Özellikle terörün tamamen tasfiyesi ve kardeşliğin tesis edilmesiyle birlikte daha güçlü bir Türkiye'ye doğru hep beraber yol alacağımıza inanıyorum."

Biz bin yıldır kardeşliğimizi pekiştirerek yolumuza devam ettik. Bundan sonra da kardeşliğimizi güçlendirecek adımları hep birlikte atmak istiyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımıza, vatanımıza ve milletimize kasteden her türlü şer odağıyla bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha sizlere minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum."