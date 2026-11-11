Malatya Yazıhan\'da konteyner koyan Sefa Boztepe\'ye iki suçtan işlem başlatıldı

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya- Sivas Karayolu'nun Yazıhan ilçe girişindeki kavşağın kendilerine ait olduğunu iddia ederek, konteyner yerleştiren Sefa Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "hakkı olmayan yere tecavüz" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından işlem başlatıldı, konteyner de kaldırıldı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, ailesine ait araziden kamulaştırma bedeli ödenmeden yol geçirildiğini iddia eden Sefa Boztepe, Malatya-Sivas Karayolu üzerindeki kavşağa konteyner yerleştirdi, çit dikti.

Boztepe, 9 bin 762 metrekarelik taşınmaz için bugüne kadar herhangi bir ödeme alamadıklarını ileri sürdü. Hukuki girişimlerinden sonuç alamadığını belirten Boztepe, kavşağa konteyner yerleştirdi.

Boztepe, "Hiçbir şekilde ödeme almadık. Hukuki yollara başvurduk. Bize komik rakamlar teklif edildi. Hiçbir şekilde bir sonuç elde edemedik. Kendimize bir muhatap bulamadık" dedi.

Konteyner koymasının ardından trafik polisi ve zabıta ekiplerinin bölgeye geldiğini belirten Boztepe, görevlilere alanı yeniden kullanmak istediğini anlattığını ifade etti.

Boztepe'nin ailesine ait olduğunu belirttiği taşınmazın dedesi Hasan Pektaş adına kayıtlı olduğu, konteynerin yerleştirildiği kavşak alanının ise resmi kayıtlarda yol niteliğinde bulunduğu öğrenildi.

Yol niteliğindeki alana konteyner yerleştirmesi nedeniyle Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 154. maddesinde düzenlenen "hakkı olmayan yere tecavüz" ve 184. maddesinde düzenlenen "imar kirliliğine neden olma" suçları kapsamında adli soruşturma, İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Gündüz saatlerinde kavşağa yerleştirilen konteyner, akşam saatlerinde zabıta ekiplerince kaldırıldı. Konteynerin belediyeye ait yediemin otoparkına götürülerek muhafaza altına alındığı öğrenildi.