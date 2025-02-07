Mali Müşavirlere Eğitim Verildi - Son Dakika
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Mali Müşavirlere Eğitim Verildi

Mali Müşavirlere Eğitim Verildi

Kayseri'de mali müşavirlere enflasyon düzeltmesi ve dönem sonu işlemleri hakkında eğitim verildi.

07.02.2025 17:45
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen etkinlik ile oda üyesi mali müşavirlere dönem sonu işlemleri ve enflasyon düzeltmesinde özellikli konular anlatıldı.

KSMMMO Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yeminli mali müşavirler İrfan Vural, Burhan Düz ve Abdullah Kiraz tarafından bilgiler verildi. Programa KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu üyeleri ve mali müşavirler katıldı.

Program hakkında bilgiler veren KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, "Biz Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak meslektaşlarına yatırım yapan bir odayız. Bugünkü eğitimimiz de malum yılsonu işlemleri şu anda ofislerde yapılmakta. Meslektaşlarımıza yol göstermek, ışık tutmak adına bugün yapılacak eğitim dönem sonu eğitimlerinde özellikli konular. Enflasyon muhasebesinde de özellik arz eden konular eğitimi olacak. Bu eğitimi Ankara'dan gelecek çok değerli 3 yeminli mali müşavir üstadımız sunacaklar. İrfan Vural üstadımız konusunda çok deneyimli eski vergi başmüfettişi kişidir. Yine Abdullah Kiraz eski Gelir İdaresi Başkan yardımcılığı görevinin yanında şu anda yeminli mali müşavir olarak hizmet vermektedir. Burhan Düz de yine yeminli mali müşavir TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, mesleğe çok yakın mesleğin içinde meslektaşlarımıza bugünkü özellikli konular neler bunları Kayseri'de aktaracaklar. Bu konuda Türkiye'ye yön veren 3 tane duayeni bugün odamızda ağırlıyor olmamız odamız açısından da çok önem arz ediyor. Çünkü biz yaparken her şeyin en iyisini meslektaşlarımıza odamızın konferans salonunda neler yapabiliriz hep bunları düşünen bir odayız. Dolayısıyla bugünkü eğitimle de bunu ispatlamış oluyoruz. İnşallah bugünkü eğitim hem meslektaşlarımız için hem Kayserimiz için hem de ülkemize yön veren mali müşavir meslektaşlarımız açısından fayda sağlar diye düşünüyorum. Bu gibi eğitimlerimiz sürekli olacak. Çünkü hiç yerinde duran bir meslek yapmıyoruz. Gece yastığa kafamızı koyduğumuzda resmi gazetede değişen bir şey sabah hemen hayatımıza giriyor. Dolayısıyla şu anda stresli ve sıkıntılı bir ortamda biz de oda olarak meslektaşlarımıza nasıl yol gösterebiliriz, mesleği daha rahat nasıl yapabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu eğitimde de inşallah meslektaşlarımıza bu konuda yardımcı olmuş olacağız" dedi.

Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural ise, "Mali müşavirler olarak çok yoğun bir gündemimiz var. Sürekli artan ve sürekli mali müşavirlerin vaktini alan gündemlerimiz var. Yakın zaman içerisinde de mali müşavirler olarak gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesi vermek üzere olduğumuz bir döneme giriyoruz. Burada da çok önemli başlıklarımız var. Bir tanesi de enflasyon düzeltmesi. Enflasyon düzeltmesi özellikle son 2 yılda meslektaşlarımızı oldukça yordu. Hem vakit olarak hem karmaşık ve karışık konuların, cevabı verilmemiş soruların cevabını ararken oldukça yorulduk meslektaşlarımızla. Yakın zamanda da beyannameleri vereceğimiz için bu noktada özellikli konulara, tereddüt yaşanan konulara mümkün olduğunca bugün de inmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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