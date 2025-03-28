Maltepe Belediyesi Kaçak Yapıları Yıktı

Maltepe Belediyesi, Girne Mahallesi'nde dere yatağı üzerinde bulunan kaçak yapılaşmaları kaldırdı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müşterek biçimde, İSKİ'ye ait arazi üzerinde ve dere yatağı havzasında bulunan kaçak müştemilatların yıkımını gerçekleştirdi. Can ve mal güvenliği noktasında ciddi sorunlar doğurabilecek yapıların yıkımının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevresel düzenlemeleri tamamlayarak, moloz parçaları ve kısmi beton parçalarını bayramdan sonra kaldıracak. - İSTANBUL