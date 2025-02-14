Maltepe Belediyesi Sevgililer Günü'nü Etkinliklerle Kutladı - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi Sevgililer Günü'nü Etkinliklerle Kutladı

Maltepe Belediyesi Sevgililer Günü\'nü Etkinliklerle Kutladı

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Sevginin Ritmi Vals Maltepe'de' etkinliğinde vatandaşlar vals gösterisi yaparken, kreşlerdeki çocuklar el yapımı ürünlerle sevgiyi ifade etti.

14.02.2025 18:47  Güncelleme: 18:53
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Maltepe Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda "Sevginin Ritmi Vals Maltepe'de" isimli bir etkinlik düzenlendi. Bu özel günde vals gösterisi yapıldı. Vatandaşlar da vals gösterisine eşlik etti. Etkinlikte vatandaşlara kahve ve çikolata ikram edildi.

Çocuklardan 'Sevgi Hiç Bitmez' mesajı

Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde ise bu özel güne dair kutlama yapıldı. Öğretmenleri eşliğinde sevgiyi ifade eden el yapımı ürünler ve mektuplar hazırlayan çocuklar "Hayat sevince güzel. Sevgi hiç ama hiç bitmez" mesajı verdiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi Sevgililer Günü'nü Etkinliklerle Kutladı - Son Dakika

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