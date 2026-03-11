Maltepe Belediyesi\'nden çocuklara inovasyon atölyesi

Maltepe Belediyesince düzenlenen inovasyon atölyesinde, Maltepeli 7-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz robotik kodlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından First Robotics Competition (FRC) Dünya Şampiyonası'na katılan Özel Kartal Bahçeşehir Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, deneyimlerini ve bilgilerini Maltepeli 7-9 yaş aralığındaki öğrenciler ile paylaştı. Öğrenciler katılımcılara ilk programlarını oluşturarak robotlarını tasarlamaya yardımcı olurken, çocuklar da motorlar ve sensörler ile gelişmiş davranışları ve işlevleri kodlamayı deneyimledi. Geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve tasarımcılarını buluşturan atölyede çocuklar algoritma yazma, problem çözme ve takım çalışması becerilerini de geliştirdi. - İSTANBUL