Maltepe Belediyesi'nden çocuklara inovasyon atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe Belediyesi'nden çocuklara inovasyon atölyesi

Maltepe Belediyesi\'nden çocuklara inovasyon atölyesi
11.03.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesinin düzenlediği inovasyon atölyesinde, 7-9 yaş aralığındaki çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi. Özel Kartal Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, deneyimlerini paylaşarak çocuklara robot tasarımı ve programlama konusunda yardımcı oldu.

Maltepe Belediyesince düzenlenen inovasyon atölyesinde, Maltepeli 7-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz robotik kodlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından First Robotics Competition (FRC) Dünya Şampiyonası'na katılan Özel Kartal Bahçeşehir Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, deneyimlerini ve bilgilerini Maltepeli 7-9 yaş aralığındaki öğrenciler ile paylaştı. Öğrenciler katılımcılara ilk programlarını oluşturarak robotlarını tasarlamaya yardımcı olurken, çocuklar da motorlar ve sensörler ile gelişmiş davranışları ve işlevleri kodlamayı deneyimledi. Geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve tasarımcılarını buluşturan atölyede çocuklar algoritma yazma, problem çözme ve takım çalışması becerilerini de geliştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Anadolu Lisesi, Bahçeşehir, Teknoloji, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden çocuklara inovasyon atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:36:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nden çocuklara inovasyon atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.