Maltepe'de Deprem Simülasyonu ile Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika
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Maltepe'de Deprem Simülasyonu ile Farkındalık Yaratıldı

Maltepe\'de Deprem Simülasyonu ile Farkındalık Yaratıldı

Maltepe Belediyesi, Düzce Depremi'nin 25. yıl dönümünde, Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı'nı halka sunarak deprem öncesi ve sırasında alınacak önlemler hakkında eğitim verdi.

13.11.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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Maltepe Belediyesi, Düzce Depremi'nin 25. yıl dönümü ve 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde, GEDSET'i (Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı) Maltepe'ye getirdi.7.2 büyüklüğünde depremin de canlandırıldığı tırda, çök-kapan-tutun hareketinin deprem esnasında doğru yapılmasının zeminini oluşturuldu.

Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Düzce Depremi'nin 25. yıl dönümü ve Afete Hazırlık Günü olan 12 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü "Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı"nı (GEDSET)bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına Maltepeli vatandaşların hizmetine sundu. 12 Kasım'da, saat 11.00-19.00 saatleri arasında, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşın hizmetine sunulan eğitim tırında öncelikle 10 dakika süren, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yaşanması olası senaryolar ve yapılması gerekenler hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Eğitmenler ardından 7.2 büyüklüğünde bir depremin simule edilmesini sağlayarak 'çök-kapan-tutun' hareketinin deprem esnasında doğru yapılmasının zeminini oluşturdu.

Yapay deprem üretildi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü işbirliğinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile depremden korunma kültürünün ve bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan çalışmada 6 metreye 2.40 metrelik alana yerleştirilen oturma odası ve mutfaktan oluşan simülasyon odasında yapay deprem oluşturularak vatandaşlara deprem öncesi hazırlık ve deprem sırası doğru davranış şekillerini içeren bilgilendirme yapıldı. Uygulamada, bireylerin deprem şokunu atlatarak kendilerinin ve çevrelerindeki kişilerin olası bir afete hazırlanmasına yardımcı olması, basit önlemler alarak afet riskinin azalabileceği bilgisinin yaygınlaştırılması, kendilerine ve çevrelerindekilere afetten sonra yardım edebilmesi ve deprem anında korunma kültürünün oluşmasına katkıda bulunmuş olması amaçlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'de Deprem Simülasyonu ile Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika

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