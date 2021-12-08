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Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor - Son Dakika

Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor

08.12.2021 16:27
Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor

İstanbul'da yasal tarife üzerinde fahiş fiyatla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 18 mahalledeki fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul'da yasal tarife üzerinde fahiş fiyatla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 18 mahalledeki fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Maltepe'de fırınlarda yapılan denetimde 2,50 TL'ye satılması gereken 230 gram ekmeğin 3 TL'ye satıldığını gören yetkililer tarafından tespit tutanağı tutuldu. Fırıncılara valiliğin onayladığı fiyat çizelgesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği, vatandaşlara da 275 gram olan ekmeği 3 TL'ye satın alabilecekleri bildirildi. 6 Aralık'ta başlayan denetimler, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda devam edecek. Maltepeliler, fırınlarda uygulanan fahiş fiyat satışlarını bildirmek için Maltepe Belediyesi'nin 0216 458 99 99 numaralı hattına ve 175 numaralı "Tüketici Danışma Hattı"na ulaşabilecek. - İSTANBUL

Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor
Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor
Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor
Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor
Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor
Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor

Maltepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de fırın denetimleri sürüyor - Son Dakika


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