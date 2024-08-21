Manavgat Belediyesi Çalışanı Dürüst Davranışıyla Ödüllendirildi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Çalışanı Dürüst Davranışıyla Ödüllendirildi

Manavgat Belediyesi Çalışanı Dürüst Davranışıyla Ödüllendirildi

Manavgat Belediyesi çalışanı Abdullah Tunç, yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek ödüllendirildi. Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Tunç'u makamında ağırlayarak bir altın hediye etti.

21.08.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Manavgat Belediyesi çalışanı Abdullah Tunç'u makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Tunç, Side bölgesinde rutin temizliğini yaparken Ahmet Arda Aydın'ın düşürdüğü ve içinde yüklü miktarda nakit olan cüzdanı buldu. Tunç, bulduğu cüzdanı Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter'e teslim ederek sahibine ulaşmasına vesile oldu.

"Böyle bir personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Abdullah Tunç'un sergilediği bu örnek davranışın, hem kişisel dürüstlük hem de toplumsal sorumluluk açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kara, Tunç'un bu erdemli hareketini ödüllendirmek amacıyla kendisine bir altın hediye etti. Başkan Kara, "Bizim için örnek bir davranış. Böyle bir personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Hedefimiz herkesin dürüst, namuslu yaşaması; kimsenin, kimsenin cebinde gözünün olmaması. Bu davranışı için kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisini ödüllendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi Çalışanı Dürüst Davranışıyla Ödüllendirildi - Son Dakika

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