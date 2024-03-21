Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nde Konser Verdi

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Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel bir konser verdi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şef Onur Gök yönetiminde sahneye çıkan 85 solist ve 10 saz sanatçısından oluşan Manavgat Belediyesi THM Korosu, Çanakkale Türküsü, Mızıka Çalındı, Benden Selam Olsun Bolu Beyine, Hoş Gelişler Ola, Hey Onbeşli, Gündoğdu Marşı gibi unutulmaz türküleri seslendirdi. THM Korosu Solistleri de unutulmaz parçaları başarıyla seslendirdi.

Unutulmaz gecede, koro eserlerinin yanı sıra Muzaffer Erdem Haznedar'ın sahne yönetmenliğinde "Çanakkale Geçilmez" oyunu sahneye konuldu. Oyun sonunda Çetin Büyükkaya "Dur Yolcu" şiirini okudu. THM Korosu'nun kapanış eseri olarak seslendirdiği İzmir Marşı'na, dinleyenler büyük bir coşkuyla eşlik etti. CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, THM Korosu adına Şef Onur Gök'e çiçek takdiminde bulundu. THM Koro Şefi Onur Gök de Kıbrıs Gazisi Şaban Kayar'a çiçek takdiminde bulundu. Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği gecede dinleyenler duygusal anlar yaşadı.

Çiçek takdiminin ardından konuşan Kıbrıs Gazisi Şaban Kayar, "Atalarımız Çanakkale'de, bizler Kıbrıs'ta, evlatlarımız Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da bu vatan için bayrağımızı yere düşürmeden savaşmaktadır, teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN BİR DESTANIN GECESİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, konser öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Böylesine milli-manevi duygularımızın en üst seviyede olduğu bu özel akşamda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum, gururluyum. Bugün bir destanın gecesi. Ülkesini seven, asla geri dönmeyecek, gözünü kırpmadan yaşamını ülkesine verebilecek insanlarla; o insanları tanımadan bu ülkeyi gasp etmek için gelenlerin verdiği bir mücadele.

Bu akşam arkadaşlarımın sergileyeceği bu süreçte, milli duyguların, ülkenin misakı milli sınırlarının, vatanın, vatana sahip çıkmanın ne demek olduğunu bilen ve bu bağlamda canını feda etmeyi göze alanlarla; nasıl bir ülkeye geldiklerini, nasıl bir inanışın karşısında bu ülkeyi gasp etmeye geldiklerini bilmeyen, bütün dünyaya ders verecek, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderinin ve silah arkadaşlarının karşısında olacaklarını bilmeyenlerin mücadelesiydi. Bugün bu ülkede soluk alıyorsak, bu ülkede kendimizi kolaylıkla ifade ediyorsak, demokrasiden bahsediyorsak, o gün bizler için yaşamlarını gözlerini kırpmadan verenlere borçluyuz. Bu ulvi duyguları bu akşam bizlere yaşatacak kıymetli dostlarımıza, hissettiklerini bizlere de hissettirecek bu kıymetli dostlarıma ve hocama sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."