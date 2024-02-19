Manavgat Belediyespor İncirliova Belediyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor İncirliova Belediyespor'u 3-0 Yendi

Manavgat Belediyespor İncirliova Belediyespor\'u 3-0 Yendi

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, kendi sahasında İncirliova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manavgat Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve lider Muğlaspor ile arasındaki puan farkını korudu.

19.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı İncirliova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Manavgat Belediyespor bu sonuçla birlikte ligin ikinci devresinde oynadığı üçüncü müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Manavgat Belediyespor, İncirliova Belediyespor'u 3-0 yendi. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya ön alanda baskı prensibiyle başlayan Manavgat Belediyespor, 66. dakikada Emrah Şenol, 82. dakikada Ahmet Hasan İmer ve 90. dakikada Tugay Tiryaki'nin golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Toplam puanını 36'ya yükselten Manavgat Belediyespor, lider Muğlaspor ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Manavgat Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Akhanım, "Ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaptık. Ön alanda baskı kuran, rakibi dar alanlarda sıkıştıran, topu kapar kapmaz kaleye hücum eden bir futbol prensibi uygulamaya çalışıyoruz. Yeni transferlerimizle birlikte takımımızdaki uyumdan ve arkadaşlıktan çok memnunuz. Umarım sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz oluruz" dedi.

Manavgat Belediyespor, 25 Şubat Pazar günü Sarayköyspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Manavgat Belediyespor İncirliova Belediyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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