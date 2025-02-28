Manavgat'ta Dairede Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Manavgat'ta Dairede Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebi olarak boşaltılan dairenin kapısının tutuşması ve apartmanın bacasındaki bir korunun düşmesi ihtimali araştırılıyor.

28.02.2025 16:57  Güncelleme: 16:59
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Manavgat'ta dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Manavgat'ta bir apartmanın birinci katında çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından yapılan kontrolde dairenin boş olduğu belirlendi.

Yangın, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5044 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Daireden dumanlarçıktığınıgören mahalle sakinlerinin 112 AcilÇağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, yangının çıktığı dairenin kısa süre önce boşaltıldığı ve içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının, dairenin kapılarından birisinin tutuşması sonucunda meydana geldiği öğrenilirken, apartmanın bacasından düşen bir korun yangına sebep olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Dairede Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika

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