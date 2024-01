Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle Antik Side Limanı\'nda dev Atatürk Anıtı açıldı

Manavgat Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Antik Side Limanı Meydanı'na yapılan 4 metrelik dev Atatürk Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Atatürk Anıtı'nın açılışını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, oda başkanları, stk temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş gerçekleştirdi.

4 metrelik dev Atatürk Anıtı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel tarafından yapıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünyaca ünlü Antik Side'de açılışını yaptıkları Atatürk büstünün oldukça anlamlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizlerin destekleriyle 15 yıllık süre zarfında birçok açılışı ve temel atma törenini gerçekleştirdik. Bunların hepsi birer gurur kaynağıydı. Ama bugün çok farklı. Ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün unutulmaya ve unutturulmaya çalışıldığı, adının tartışılmaya çalışıldığı bu dönemde onun her zaman kalbimizde olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik. Öyle bir baksın ki ufuklara, denizlere hatta ve hatta sakın dünyaya yanlış yapmayın, benim bıraktığım devrimler, benim bıraktığım ilkeler her zaman bu ülkenin ışığı olacaktır der gibi yeni gelen nesile baksın istiyoruz. Her zaman bu ülkenin gerçek anlamda geleceği ve muassır medeniyetler seviyesine çıkmasının temelinde güzel yetişen, ileriye bakabilen ve ufku açık gençliğin olacağına inanıyoruz. Bu ülkenin daha ileri noktalara gelmesi için gençliğimiz Atatürk ilkelerini yol haritası olarak kabul etmeli. Ne yaparsa yapsınlar bizden bu özel duyguyu asla ve asla kimse alamaz. Unutmayacağız. Dünyanın ziyaret ettiği özel Side'mizde büstün açılışını beraber yapıyoruz. Büstümüz, burada daha anlamlı. Neden derseniz. Dünyaya mücadeleyi, barışı, milli duyguları, bu ülkenin nasıl korunduğunu ve dünyaya damga vuran bir liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Onun içindir ki dünyanın 4 bir yanından gelen misafirlerimiz Atatürk'ümüzü tanısın. Onun bakışlarındaki derinliği bizzat görsün istedik. Manavgat Belediyesi olarak Pazar yeri açılışını da bugün yapacağız. Kısa süre sonra içerisinde kır düğünü yapılabilecek olan bir halk plajı ile, soğuk hava deposu, taşıt köprüsü ve yeni yaptığımız kreşin açılışını gerçekleştireceğiz. Ama en özeli bu. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."