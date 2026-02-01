Çiçeklerden çok oyuncaklarla bezenen mezarlıkta duygulandıran görüntüler - Son Dakika
Çiçeklerden çok oyuncaklarla bezenen mezarlıkta duygulandıran görüntüler

Çiçeklerden çok oyuncaklarla bezenen mezarlıkta duygulandıran görüntüler
01.02.2026 09:48  Güncelleme: 09:54
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kavaklı Mezarlığı'nda oluşturulan bebek mezarlığı, 0-1 yaş arası bebeklerin mezarları üzerinde bırakılan rengarenk rüzgar gülleri, oyuncaklar ve kıyafetlerle duygusal anlar yaşatıyor. Ailelerin miniklerini anmak için süslediği mezarlar, hüzünlü bir atmosfer yaratıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kavaklı Mezarlığı bünyesinde oluşturulan Bebek Mezarlığı, rengarenk rüzgar gülleri, oyuncaklar ve bebek kıyafetleriyle ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Manavgat'ta bulunan Kavaklı Mezarlığı'nın özel bir bölümünü oluşturan bebek mezarlığı, mezar başlarına bırakılan eşyalarla görenlerin yüreğini burkuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü biriminin hemen karşısında yer alan bu alanda, 0-1 yaş arası bebeklerin ebedi istirahatgahları bulunuyor. Hayatının baharına dahi ulaşamayan miniklerin mezarları, aileleri tarafından bırakılan rengarenk objelerle adeta birer oyun alanını andırıyor.

Mezar taşlarını rüzgar gülleri ve oyuncaklar süslüyor

Bebek mezarlığı bölümündeki kabirlerin üzerinde, geleneksel çiçeklerin yanı sıra bebeklere ait pek çok hatıra yer alıyor. Antalya Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri; anne karnında hayatını kaybeden ya da bir yaşına kadar olan bebeklerin defnedildiği bu alandaki mezarların, aileleri tarafından özenle süslendiğini ifade etti. Mezarların üzerine bırakılan ve rüzgarda dönen rengarenk rüzgar gülleri, pelüş oyuncaklar ve minik çıngıraklar, mezarlığı ziyaret eden vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.

Evlatlarının kıyafetlerini mezar başlarına bıraktılar

Ziyaretçileri duygulandıran bu manzara, sadece oyuncaklarla da sınırlı kalmıyor. Bazı bebek mezarlarının üzerinde, miniklerin hiç giyemediği veya hatırası olan bebek kıyafetlerinin de bulunduğu gözleniyor. Evlat hasreti çeken anne ve babaların, hatıraları yaşatmak adına oluşturduğu bu görüntüler, Kavaklı Mezarlığı bebek bölümü içinde hüzünlü bir atmosfer oluştururken, yas sürecindeki ailelerin sessiz vedalarını yansıtıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, Antalya, Kavaklı, Bebek, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler, Manavgat, Antalya, Kavaklı, Bebek, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: Çiçeklerden çok oyuncaklarla bezenen mezarlıkta duygulandıran görüntüler
