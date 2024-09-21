Manavgat'ta Emekli Kahvesi Açıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Emekli Kahvesi Açıldı

Manavgat\'ta Emekli Kahvesi Açıldı

Manavgat Belediyesi, emekliler için yeni bir sosyal alan olan Emekli Kahvesi'ni açtı. Törene katılanlar, modern tasarımı ve ferah atmosferiyle dikkat çeken mekanda keyifli vakit geçirdi.

21.09.2024 11:30  Güncelleme: 11:39
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Manavgat Belediyesi, vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal alanı daha hayata geçirdi.

Manavgat Belediyesi Emekli Kahvesi, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak ırmak kıyısında büyük bir coşkuyla açıldı. Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emekli Kahvesi'nin açılışı için düzenlenen tören, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, kahvehanenin iç ve dış mekanlarını gezme fırsatı buldular. Emekli Kahvesi, modern tasarımı ve ferah atmosferiyle dikkat çekiyor. İç mekan, rahat oturma grupları ve sosyal etkinlikler için uygun alanlarla donatılmış durumda. Ayrıca, geniş bir bahçe düzenlemesi de bulunuyor; burada emekliler, doğayla iç içe zaman geçirebilecekler.

Törenin ardından, açılışa katılan vatandaşlar kahvehanede sunulan çeşitli ikramların tadına baktı ve keyifli vakit geçirdi. Emekliler, bu Emekli Kahvesi'nin açılmasından duymuş oldukları memnuniyeti dile getirdiler. "Burada vakit geçirmek çok keyifli olacak. Hem arkadaşlarımla buluşup sohbet edeceğim hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı bulacağım" diyen bir emekli, duygularını ifade etti.

"Manavgat'ı layık olduğu yere getirene kadar gece gündüz çalışacağız"

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, projenin önemine ve amaçlarına vurgu yaptı. Başkan Kara, "Göreve geldiğimiz günden beri insanların nefes alacağı yerler oluşturmaya çalışıyoruz. Emekli Kahvesi de verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. İnsanların sohbet etmesi, oyun oynaması, sayı sayması gerekiyor ki içeri kapatılıp erken bunamasın. Mesleğimi yaparken de şunu söylüyordum: 'Sakın ha oyun oynamayı bırakmayın, sakın konuşmayı bırakmayın çünkü eve kapatılırsanız erken bunarsınız.' Emekli Kahvesi'nin açılma nedenlerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de kırsaldan ya da şehir içinden gelen insanlarımız ekonomik krizden dolayı çay içmekte, yemek yemekte zorlanıyorlar. Bütün insanlarımızın bir araya gelip, sohbet edebildiği alanlar oluşturmamız gerekiyor. Toplu olarak bir arada bulanabileceğimiz yerler, sorunlarımıza dayanışma gösterebildiğimiz yerler olmalıdır. Manavgat'ın tamamını dijitalleştirmek gibi bir amacımız var. Akıllı bir Manavgat olsun istiyoruz, akıllı bir kent diyoruz. Manavgat'ın her sokağını dijital bir sisteme dahil edeceğiz. Bu teknoloji çağında teknolojiyi yakalayabilirsek Manavgat'a bir çıta atlatabiliriz. İlk kent lokantamızı 10-15 gün içerisinde açacağız. Emekçilerimiz gece gündüz çalışıyor, önümüzdeki hafta içi Tazı Kanyonu'nun açılışını yapacağız. Manavgat'ı layık olduğu yere getirene kadar, Manavgatlıların hepsinin yüzü gülene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Emekli Kahvesi Açıldı - Son Dakika

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