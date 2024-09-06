Manavgat\'ta Kadınlar Kahvehanesi açıldı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından Eskihisar Mahallesi Barış Manço Parkı'nda Kadınlar Kahvehanesi açıldı.

Kadınlar Kahvehanesi'nin açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da katıldı. Kadınlar Kahvehanesi'nin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, kahvehanenin iç ve dış mekanlarını gezdi. Törenin ardından açılışa katılanlara kahvehanede çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Emekliler Kahvehanesi'ni de açacağız"

Törende konuşma yapan Başkan Kara, "Açılışlarımıza devam edeceğiz. Sizlerin talepleri bizlere ulaştıkça, gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Üç tane halk plajı açtık, dördüncüsü ve beşincisi için yer hazırlıklarını yapıyoruz. Irmak kenarına Emekliler Kahvehanesi'ni de açacağız. Kent lokantalarımızda da son aşamalara geldik. Gece gündüz çalışıyoruz. Tek derdimiz halkımızın gülümsemesi, siz gülümseyin biz mutlu olalım. Hayırlı olsun" dedi.

Kahvehane, geniş oturma alanları, çocuk oyun alanları ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği bölümlerden oluşuyor.