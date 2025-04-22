Manavgat'ta park halindeki araç alev alev yandı

ANTALYA - Manavgat'ta kaldırımda park halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Eski Hisar Mahallesi 9506 sokakta çevreyolu üzerinde bulunan işyeri önünde kaldırımda park halindeki 07 BVF 947 plakalı BMW marka otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucunda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların haber 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan otomobile ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan diğer araç sahipleri yangın tüpleriyle yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.