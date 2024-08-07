Manavgat'ta sık kazalara neden olan kavşak kapatıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta sık kazalara neden olan kavşak kapatıldı

Manavgat\'ta sık kazalara neden olan kavşak kapatıldı

Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sık yaşanan kazaların ardından halk arasında Matso kavşağı olarak bilinen kavşak kapatıldı. Vatandaşlar, kavşağın yakınında yeni bir yaya geçidi talep etti.

07.08.2024 12:06  Güncelleme: 12:25
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Manavgat'ta halk arasında Matso kavşağı olarak bilinen ve sık yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen kavşak Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekiplerince kapatıldı.

Sorgun Bulvarı üzerinde Otogar kavşağına 100 metre mesafede bulunan, halk arasında Matso kavşağı olarak adlandırılan kavşak, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bordür ile örülmek suretiyle araç trafiğine kapatıldı. Araç geçişine kapatılan kazasız günün geçmediği kavşağın yakınında bulunan ve meydana gelen kazaların birçoğunda kaza yapan araçların girdiği işyerlerinin sahipleri ve ikamet sahipleri kavşağın kapatılması için uzun süredir talepte bulunuyordu. Kavşağın kapatması nedeniyle Manavgat Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar, en yakın yaya geçidinin 200-250 metre mesafede olduğunu, kapatılan kavşağın yakınında bir yaya geçidi konulması gerektiğini dile getirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta sık kazalara neden olan kavşak kapatıldı - Son Dakika

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