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Manavgat'ta Traktörlerin Römorklarına Reflektör Takıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Traktörlerin Römorklarına Reflektör Takıldı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, traktör sürücülerine yönelik eğitimler kapsamında Taşağıl Mahallesinde 'Reflektör Tak Görünür Ol Kampanyası' düzenledi. 34 traktör sürücüsüne genel trafik kuralları, koruma demiri kullanımı, sarı çakar lamba ve römorklarda reflektör kullanımının önemi gibi konularda bilgilendirme semineri verildi.

Manavgat\'ta Traktörlerin Römorklarına Reflektör Takıldı
06.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:16
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Traktör sürücülerine yönelik trafik eğitimlerini sürdüren Manavgat'ta İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 'Reflektör Tak Görünür Ol Kampanyası' Kapsamında Taşağıl Mahallesinde traktörlerin römorklarına reflektör taktı.

Karayolu trafik güvenliği eylem planı kapsamında traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla eğitimlerini aralıksız sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Taşağıl Mahallesinde gerçekleştirilen eğitimin ardından 'Reflektör tak görünür ol" sloganı ile traktörlerin römorklarına reflektör taktı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Taşağıl Mahallesinde traktör sürücülerine yönelik eğitim kapsamında genel trafik kuralları, traktör araçlarında koruma demiri, sarı çakar lamba ve römorklarda reflektör kullanımının önemi, hareket halinde cep telefonu kullanmamak ve kavşaklarda geçiş önceliği gibi konularda 34 traktör sürücüsüne bilgilendirme semineri verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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