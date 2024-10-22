Manavgat'ta Yüzer Güneş Enerji Projesi İptal Edildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Yüzer Güneş Enerji Projesi İptal Edildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılması planlanan Yüzer Güneş Enerji Sistemleri projesi, ilçe sakinlerinin itirazları sonucu iptal edildi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, su kaynakları ve tarım aleyhine olan projelere karşı duracaklarını söyledi.

22.10.2024 17:26  Güncelleme: 18:57
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(ANTALYA) - Manavgat Baraj Gölü üzerinde yapılması planlanan Yüzer Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesi, ilçe sakinlerinin itirazları sonucu iptal edildi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Seçilmiş belediye başkanı olarak Manavgatlılar adına şunu söylüyorum: Suyumuza, aşımıza, işimize, ekmeğimize, toprağımıza kimsenin göz dikmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Manavgat Baraj Gölü üzerinde yapılması düşünülen Yüzer GES projesine yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde, ilgili şirket tarafından Ullis Hayvanat Bahçesi'nde bugün saat 11.00 ve 12.00'de halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı yapılması planlandı.

Manavgat Belediyesi ise toplantı öncesinde Başkan Kara, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bir basın açıklaması düzenleyerek, projeye ilişkin vatandaşların fikir ve endişelerini dile getirdi.

Proje hakkındaki kaygıların dile getirildiği basın açıklaması sırasında Yüzer Güneş Enerji Sistemleri projesinin iptal edildiği haberi geldi. İptal kararı vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan Kara adına basın açıklamasını yapan Meclis üyesi Mehmet Çiçek, projenin doğal yaşam alanlarını daraltma, su kalitesini olumsuz yönde etkileme ve bölgedeki tarımsal faaliyetleri tehdit etme risklerine dikkati çekerek diğer GES projelerinin de Yüzer Güneş Enerji Sistemleri projesi gibi iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kara'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

"Manavgat'ın barajlarından içme suyu istediğimizde hayır diyen bir firma, çevremizi kirletmeye, toprağımıza, suyumuza göz dikiyor. Manavgatlılara bu barajdan içme suyu vermeyenlerin İsraillilerden hiçbir farkı yoktur. Ormanlarımız cayır cayır yakıldı. Bu halka neden zulmedilmeye çalışılıyor? Manavgat'ın suyu sadece Manavgat için değil, Antalya'nın beklediği su kaynağı burasıdır. Sizlerin, bizlerin, bu insanların çoluğunun çocuğunun geleceğinin su havzası burasıdır. Torosların başı çıplak, GES oraya yapılır. Biz de oraya yapıyoruz. Neden oralar değil de su havzasının yanı seçiliyor? Seçilmiş belediye başkanı olarak Manavgatlılar adına şunu söylüyorum: Suyumuza, aşımıza, işimize, ekmeğimize, toprağımıza kimsenin göz dikmesine izin vermeyeceğiz."

Toplantının ardından CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bu konuda tüm Manavgat'ın tek vücut olduğunu belirterek, "Bu proje sadece Oymapınar'ı, Güzelyalı'yı, Karavca'yı etkilemiyor. Manavgat'ın, Antalya'mızın geleceğini etkileyen konular. Dünyanın en içilebilir su kaynaklarından birisi olan Dumanlı su kaynağına sahibiz. Enerjiyi her yerde üretebilirsiniz ama su kaynağını bozduğunuz zaman, o su kaynağını yeniden yaratamazsınız. Manavgat halkının, Antalya halkının zararına olacak her konuda bizler tek vücuduz. Bu siyaset üstü bir meseledir. Süreci sonuna kadar takip edeceğimden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar da Manavgatlıların tek yürek olduğunu ve hayati önem taşıyan su kaynaklarını kirletecek olan bu projeye 'hayır' dediklerini söyledi.

Yüzer Güneş Enerji Sistemleri projesinin iptal edilmesinin ardından Manavgat 2 Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi hakkında bir toplantı düzenlendi. Nefi Kara ve Manavgatlı vatandaşlar, toplantının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü'nden gelen görevlilere proje aleyhinde imza verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Yüzer Güneş Enerji Projesi İptal Edildi - Son Dakika

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