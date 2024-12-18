Manisa, Aerobik Cimnastikte Şampiyon Oluyor

Yerel

- Aerobik cimnastiğin kalbi Manisa'da atıyor

Aerobik cimnastikte Türkiye'nin ilk dünya şampiyonunu çıkaran Manisa, yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor

MANİSA - Aerobik cimnastik branşında Ayşe Begüm Onbaşı ile dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran Manisa'da cimnastike yapılan yatırımlar yeni şampiyonların yetişmesini sağlıyor. Milli takımın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Manisalı cimnastikçiler, hiç ara vermeden Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Manisa'da 2012 yılında kurulan Manisa Spil Spor Kulübü Aerobik Cimnastik sporcuları, başarıdan başarıya koşuyor ve her biri girdiği yarışmalardan altın ya da gümüş madalya ile dönüyor. Aerobik Cimnastik Milli Takımı'nın yüzde 80'i Manisa Spil Spor Kulübü sporcularından oluşuyor. Son yıllarda İzmir'den de büyük talep alan kulüp, aynı zamanda antrenör de yetiştiriyor. 2022 yılında 12-14 yaş çiftler kategorisinde dünya şampiyonu olan Eylül Naz Aygör ve Arın Pekönür de çalışmalarına Manisa'da devam ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Gürkan Er tarafından aerobik cimnastik temelleri atılan ve onun yetiştirdiği antrenör Harun Çelik'in çalıştırdığı Manisa Spil Spor Kulübü'nün genç cimnastikçileri başarıdan başarıya koşuyor. Kulübe Manisa'nın yanı sıra son yıllarda İzmir'den de büyük talep var. Kulüp, sadece sporcu değil, aynı zamanda antrenör de yetiştiriyor.

"Başarılı sporcular yetiştiriyoruz"

Kulüp antrenörlerinden Harun Çelik ise Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği mezunu olduğunu ve aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğü görevini sürdürdüğünü söyledi. 2018 yılından bu yana kulüpte antrenörlük yaptığını belirten Çelik, "Kulübümüzde şu an 9-11 yaş seviyesinden 18 yaş seviyesine kadar performans adı altında antrenman yapan 60 tane çocuğumuz bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 12 tanesi milli takım sporcusu. Kulübümüzde cimnastik sporuna 3 yaşında başlayan da var, 4 yaşında başlayan da var. Yani bu serüven biraz erken başlıyor. Erken başlaması da bu çocuklar için çok çok büyük avantajlar sağlıyor. İleriki hayatlarında daha başarılı olmalarını ve daha çok altın madalya kazanmalarını sağlıyor. 2022 senesinde sporcumuz Eylül Naz Aygör'ün dünya şampiyonluğu var. Çiftler kategorisinde. Aynı sene Arın Pekönür'ün tek erkek kategorisinde de dünya beşinciliği var. Bu yıl 3 sporcumuz İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale kaldılar ve finalde sekizinci oldular. Yani şu ana kadar en büyük başarılarımız bunlar. Sayamayacağım Balkan şampiyonları, yurt dışı turnuvalar gibi başarılar var. Manisa şu an Aerobik Cimnastik Milli Takımı'nın bence zirvesinde, çünkü geçmiş dönemlerden itibaren baktığımız zaman milli takıma en çok sporcuyu Manisa vermiştir diyebiliriz. Kimi zaman başka illerden de tabii ki oluyor milli takımda ama en çok sporcuyu yüksek ihtimalle Manisa vermiştir" dedi.

Hedef yeni şampiyonluklar

Geçtiğimiz hafta Tunus'ta gerçekleştirilen Avrupa Cimnastik Birliği şampiyonasında 15-17 yaş gençler cimnastik dalında şampiyon olan kulübün milli takım sporcularından Manisa Girne Koleji Lisesi öğrencisi olan 15 yaşındaki Eylül Naz Aygör, spora 4 yaşında başladığını ve sporu çok sevdiğini söyledi. Katıldığı yarışmalarda birçok derece elde ettiğini söyleyen Aygör, "Şimdiye kadar birçok Türkiye şampiyonalarına katıldım ve dereceler aldım. 2022 yılında arkadaşımla beraber dünya şampiyonasına katıldık ve çiftlerde Dünya şampiyonu olduk. 2024 yılında bir dünya şampiyonasına daha katıldık. Oradan dereceyle dönemedik ama finale kaldık. En son gittiğimiz Balkan Şampiyonası'nda dereceler aldık ve birinci olduk. Hem şu anki yaş kategorilerimizde hem de ileriki yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na gidip başarılar elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Avrupa Cimnastik Birliği şampiyonasına kulüp sporcusu Eylül Naz Aygör ile çiftlerde 2022 yılında 12-14 yaş gençler dünya şampiyonu olan kulübün milli takım sporcularından Manisa Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Arın Pekönür, 3 yaşında başladığı cimastike 12 yıldır devam ettirdiğini anlatarak şunları dile getirdi:

"Küçüklüğümden bu yana Türkiye şampiyonlarına kalıyorum ama hayatımdaki en büyük başarım 2022 yılındaki kazandığım dünya şampiyonluğumdu. Bu yıl da Balkan Şampiyonasında çeşitli dereceler elde ettik. Şu an en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonasına katılarak orada en iyi dereceyi almak."

2022 senesinde Balkan Şampiyonası'nda trio ve takım kategorilerinde birinciliği olan kulübün milli takım sporcularından aynı zamanda Manisa Gediz Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Didem Sağlam da spora 4 yaşında başladığını hatırlatarak, "2022 senesinde Balkan Şampiyonası'nda takım kategorilerinde birinciliğim var. Bu sene İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale kaldık. Ayrıca Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda yine takım ve trio kategorilerinde birinciliğimiz var. Hedefimiz, seneye gerçekleşecek olan Avrupa şampiyonasında en iyi dereceye almak" dedi.

Büyük oğlunu gönderemedi, küçük oğlu dünya şampiyonu oldu

Gençler Cimnastik dalında çiftlerde 2022 yılında dünya şampiyonu olan Arın Pekönür'ün annesi Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinden Sinem Pekönür, şampiyonun abisi Arda'nın da Soma'da ikamet ediyorken ilkokul çağlarında beden eğitimi öğretmeni tarafından Manisa'da yarışmaya katıldığını ve birinci olduğunu belirtti.

Öğretmenin spora devam etmesini söylediğini ancak o dönemde Soma'da ikamet ettikleri için cimnastik yapmaya gönderemediklerini anlatan anne Pekönür, "Yıllar geçti, biz Manisa merkeze taşındık. Arın anasınıfına gidiyorken birlikte yarışmada şampiyon oldukları sporcu Didem'in annesiyle aynı okulda görev yapıyorduk. Cimnastik yapması için yazdırmıştı kızını, benim de aklıma gönderemediğim oğlum Arda geldi, böyle içimde bir şey vardı. Oğlum Arın yaklaşık 4 yaşındaydı, bu spor dalına başladı. Utangaçtı, ilk zamanlar çalışmalarda birlikte zaman geçirirdik. Yanında dururdum, kendini çalışmaya kaptırdığı anda ben hemen tekrar veli koltuğuma geçerdim. Sonraları alıştı ve burada büyüdü diyebilirim" cümlelerine yer verdi.

Çok küçük yaştan itibaren spora başladığı için antrenörleri sayesinde oğlunun 8 yaşındayken resmi olarak yarışmalara katıldığını anlatan anne Pekönür, "Her katıldığı yarışmadan da madalyalar aldı. Ama tabii hani bunların en anlamlısı hangisi derseniz 2022 yılında Portekiz'de yapılan Dünya Şampiyonası'ydı. Orada birinci olduktan sonra yarışmalar tabii devam etti, hız kesmedi. Arkasından işte Balkan şampiyonlukları hep geldi" şeklinde konuştu.

"Manisa öncülük yapıyor"

Kulübün 2012 yılından bu yana Manisa'da aerobik cimnastikte performans verdiğini ifade eden Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, kulübün son 2 yıldır başkanı olarak görev yaptığını belirterek, bu branşın her dalında sporcu ve antrenör yetiştirdiğini kaydetti. Hedef ve amaçlarının çocukların güzel eğitim alarak başarılı birer sporcu yetiştirmek olduğunu kaydeden Erdemir, "Kulübümüzde 7-8 tane antrenörümüz var ve sürekli yeni antrenör de yetiştiriyoruz. Hem antrenör yetiştirecek ve hem de sporcu yetiştirerek Türkiye'ye, topluma saygılı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz." dedi.

Kulübün yapılan Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası şampiyonalarda her sene bireysel de trioda, çiftlerde altın madalyalar aldığını vurgulayan Başkan Erdemir, "Dünya şampiyonasında altın madalya almış sporcularımıza var. Bu sene en son 15 gün önce yapılan Balkan Şampiyonası'nda hem 12-14 hem 15-17 yaş kategorilerinde trioda ve çiftler de altın madalya aldı. Bireysel de dereceler alındı, hem altın hem de gümüş madalyalar var. Mümkün olduğunca hep en üstte bulunmayı tercih ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Milli takımın yüzde 80'i Manisalı sporculardan"

Kulübün yaklaşık 200 sporcusu olduğunu aktaran Kulüp Başkanı Erdemir, "Sporcularımızın büyük çoğunluğu Manisa'dan, 20-25 performans sporcumuz ve diğer yetişen altyapı sporcularımızla beraber 200'e yakın yakın sporcumuzun var. Performans sporcularımızın 10 tanesi her gün İzmir'den gelip gidiyor ve burada eğitimlerini alıyor. Son 2-3 senedir de bu böyle devam ediyor, her sene İzmir'den katılım giderek artmakta. Aldıkları başarılarla milli takımımıza gurur yaşatanlar, Manisa'nın adını uluslararası boyutlara taşıdılar. Milli takımın yüzde 80'ini oluşturan Manisalı sporcularımızdan 2025 yılının Kasım ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında başarı bekliyoruz" dedi.