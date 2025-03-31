Manisa Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika
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Manisa Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Ramazan Bayramı Ziyareti

Manisa Belediyesi\'nden Huzurevi Sakinlerine Ramazan Bayramı Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, büyüklerin dualarını aldı ve her zaman yanlarında olduklarını iletti.

31.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini unutmadı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi'ni ziyaret ederek büyüklerin bayram sevincine ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ile birlikte Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Sert ve Günderen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in selam ve bayram hediyelerini ileterek, büyüklerin dualarını ve hayır dileklerini aldı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken huzurevi sakinleri, unutulmadıklarını hissettiren Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

"Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, her zaman huzurevi sakinlerinin yanında olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, "Başkanımız şehir dışında olduğu için bu programa katılamadı, sizlere selam, saygı ve en içten sevgilerini iletmemizi istedi. Kendisi hepinizin ellerinden öpüyor. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğini de ifade etti. Tüm imkanlarımızla her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, hep birlikte daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika

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