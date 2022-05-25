Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den, Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'ya Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 563. Çağlak Festivali kapsamında ziyarete geldiği Akhisar'da, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

Akhisar'da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Öncelikle, 563. Akhisar Çağlak Festivali davetimizi kırmayıp şehrimize gelen Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Büyükşehir belediyemizle iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Cengiz Başkanımıza, Akhisar'a yaptığı hizmet ve çalışmaları için teşekkür ediyor, birlikte sağladığımız işbirliği ve güzel hizmetlerin devamını diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şöyle konuştu:

"Bugün Çağlak Festivali vesilesiyle hem sizleri hem sayın kaymakamımızı ve bundan sonraki siyasi partilerimizi ziyaret edeceğiz. Çağlak Festivaline katılarak Akhisar'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Covid dönemini geride bıraktık, bu süreçte biraz ilçelerimizden de uzak kaldık. Nitekim bundan sonraki süreçte hayatın normale dönmüş olması bizleri vatandaşlarımız ile buluşturacaktır. Önemli olan hizmetin yapılması, kimin tarafından yapıldığı değil bunun kararını vatandaş zaten görüyor, izliyor ve ona göre kararını sandığa gittiğinde veriyor. Buna da saygı duymamız lazım, doğru olan da budur zaten. Emeği geçen, katkıda bulunanlardan, hizmet verenlerden Allah razı olsun. Önemli olan sizlerin, bizim ortak bir ortak birliktelikte Akhisar'da yaşayan kardeşlerimize onları daha mutlu edebilecek hizmetleri hayata geçirebilmektir."

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, günün anısına Başkan Ergün'e zeytin zeytinyağından oluşan şilt ve Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin yaptığı Atatürk portresini takdim ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya 4 ciltten oluşan "Milli Mücadele Döneminde Manisa" isimli kitap ve fincan hediye etti.