Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten Basın Özgürlüğü Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'ten Basın Özgürlüğü Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dünya Gazeteciler Günü'nde basın temsilcileriyle bir araya gelerek basın özgürlüğü ve tarafsızlık konularında önemli mesajlar verdi. Zeyrek, 'Kalemler özgür tutulmalıdır' diyerek gazetecilerin özgürce haber yapmalarının önemine dikkat çekti.

22.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Dünya Gazeteciler Günü'nde yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Basın özgür olmalıdır, kalemler özgür tutulmalıdır. Tarafsızca ve adil bir şekilde objektif olarak bütün görüş ve düşüncelerinizi halkımızla paylaşmalısınız" dedi.

Dünya Gazeteciler Günü'nde, yerel ve ulusal basın temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in misafiri oldu. Programa CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Çetinkaya, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç katıldı.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Sizler bizlerin halkla olan bağının en güçlü temsilcilerisiniz. İstiyorum ki özgür basın, özgür kalemler her zaman için var olsun. Çünkü bulunduğumuz ekonomik şartlardan olsun, size yapılan baskılardan olsun kaleminizi özgürce kullanamadığınızı biliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her yerde yüksek sesle şunu söyledim. Basın özgür olmalıdır, kalemler özgür tutulmalıdır. Tarafsızca ve adil bir şekilde objektif olarak bütün görüş ve düşüncelerinizi halkımızla paylaşmalısınız. Ben bunun var olması için geçtiğimiz 6 ay boyunca mücadele verdim. Görev sürem boyunca da mücadele vereceğimin sözünü bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Cevap veremeyeceğimiz, açıklayamayacağımız hiçbir şey yok"

Katıldığı programlarda kendisine zaman zaman 'hangi soruları soralım' şeklinde sorular yöneltildiğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Hepsine şunu söylüyorum. Soru serbest. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Cevap veremeyeceğimiz, açıklayamayacağımız hiçbir şey yok. Eğer ki bilmediğimiz bir şeyse de dürüstlükle size bilmiyorum derim. Çünkü artık şeffaflığın olduğu, özgür düşüncelerin olduğu, özgür kalemlerin rahatça istediklerini yazdığı bir Manisa hayal ediyorum. Manisa'mdaki özgür basın demek, özgür vatandaş demektir. Vatandaşlarımıza siz tüm gerçekliğiyle, tüm objektifliğinizle düşüncelerinizi aktarın ki onlar da bundan faydalansın ve bizim yaptıklarımızın gerçekliğini görsünler" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika

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