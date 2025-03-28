Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Güney Temiz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Güney Temiz Hayatını Kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Güney Temiz Hayatını Kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Temiz için düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok isim katıldı.

28.03.2025 16:21  Güncelleme: 16:26
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Temiz, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi'nde defnedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, personeller, Güney Temiz'in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Ben arkadaşımı kaybettim, belediye gülen yüzünü kaybetti"

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üzüntü içinde olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, "Dün akşam Turgutlu'da bir programda birlikteydik. 'Abi ben çok yoruldum, gideyim biraz dinleneyim' dedi. Aslında veda etmiş. Sonrasında gece saatlerinde acı haberini aldım. Ben bir arkadaşımı kaybettim. Ne söylenir bilemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendisi benim arkadaşımdı, belediyemizin gülen yüzüydü. Belediyemiz gülen yüzünü kaybetti. Ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen tören ve yapılan konuşma sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı merhum Güney Temiz, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Güney Temiz Kimdir?

1987 Saruhanlı doğumlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından profesyonel iş hayatına ilk adımını İzmir'de muhabir olarak atmış, ardından Ankara'da çalışma hayatına devam etmiştir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi'nde yüksek lisans yapan Temiz, sivil toplum örgütlerinde başkanlık görevinin yanı sıra gençlik yıllarında da CHP il yöneticiliği yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekilliği danışmanlığı, genel sekreter danışmanlığı ve basın danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Temiz, Karşıyaka Belediyesi'nde müdürlük ve başkan yardımcılığı görevleri de yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Güney Temiz, 2024 yerel seçimi sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Güney Temiz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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