Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet verecek.

14.06.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Manisalı vatandaşların, Kurban Bayramı'nı rahat bir şekilde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda nöbetçi birimleriyle hizmet verecek. Bu kapsamda, Zabıta Dairesi Başkanlığı, insan sağlığı ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesim yapılması amacıyla kurban kesim yerlerinde denetim yapacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bayram süresince haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürecek. Özellikle kurban kesim alanlarında ve çevresinde ilaçlama çalışması yapacak. Ulaşım Daire Başkanlığı da, arife günü ve bayramın 1'inci gününde mezarlıklara ring servisi hizmeti verecek. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye iştirakleri bünyesindeki resmi toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı görev başında olacak. Bunun yanı sıra, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri yeşil alanların bakımını yaparken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de temizlik çalışmalarıyla Manisalılara bayram boyunca hizmet verecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sosyal medya ve Çözüm Merkezi üzerinden taleplerinize hızla yanıt verecek.

MASKİ'de nöbetçi birimler hazır olacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, ekipleri de nöbetçi birimleriyle bayram boyunca hizmet verecek. Bu kapsamda, İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol ve Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı nöbetçi ekipler Kurban Bayramı süresince olası bir acil durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak. Ayrıca, 27 Haziran Perşembe ve 28 Haziran Cuma günleri vezneler açık olacak.

"Gerekli tedbirleri aldık"

Vatandaşların mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Manisalı vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuz bir durumda taleplerini 444 99 45 Çözüm Merkezi ve ALO 153 Zabıta hattına bildirmelerini rica ediyorum. Bayram süresince Manisalı yurttaşlarımıza hizmet edecek olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Manisa, Ulaşım, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:04. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement