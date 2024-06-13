Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenleyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ailelerin bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için Arife günü ve Kurban Bayramı'nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

13.06.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ailelerin bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için Arife günü ve Kurban Bayramı'nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına her zaman yanında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arife günü ve Kurban Bayramı'nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek. Araçların ring sefer şeklinde, 09.00-17.00 saatleri arasında kent ve ilçe mezarlıklarında hizmet vereceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ulaşım güzergahlarını şöyle paylaştı: "Birinci güzergah: Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık. 2. Güzergah: TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı."

"Halkımızın yanındayız"

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de, "Halkımızın yaşamını kolaylaştırmak adına her zaman yanında olacağız. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Manisa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:00. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement