Manisa Büyükşehir Belediyesi YKS Sınavına Yardımcı Oldu - Son Dakika
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Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi YKS Sınavına Yardımcı Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, YKS sınavı için öğrencilere yardımcı oldu ve trafik düzenlemeleri yaptı.

09.06.2024 16:37
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen YKS için tüm ekipleriyle teyakkuzdaydı. Ekipler, yoğunluğa göre otobüsleri sevk ve idare ederken, geç kalma durumu olan öğrencileri sınava yetiştirerek geleceklerine yön vermeleri için yardımcı oldu.

Hafta sonu Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda 3 milyonun üzerinde öğrenci ter döktü. Manisa'da da yaşanan sınav heyecanında Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesine bağlı trafik zabıta ekipleri de trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arter ve yoğunluk yaşanan otobüs duraklarında bulunarak, trafiğe yön verdi, otobüs seferlerinin aksamadan yapılması için sevk ve idare etti.

Geç kalan öğrenciler okullarına yetiştirildi

Trafik Zabıtası ekipleri, çeşitli noktalarda bulunarak trafiğin yönlendirilmesini yaparken, geç kalma ihtimali bulunan öğrencilerin de taleplerini yerine getirerek sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Sınava girecek adayları da düşünen ekipler, gerek trafikte gerek dış alanlarda yapılan gürültüye karşı da vatandaşları uyararak, sınav süresi boyunca sessiz olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görev yaptıkları alanlarda ve yardımcı oldukları tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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