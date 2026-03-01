Türk Kızılay ve Yunusemre Belediyesi\'nden 1000 kişilik iftar

Manisa'da Türk Kızılay ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle 100. Yıl Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında 1000 kişi bir araya gelirken, Ramazan boyunca farklı noktalarda benzer organizasyonların süreceği bildirildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle 100. Yıl Meydanı'nda 1000 kişilik iftar programı düzenlendi.

Kızılay tarafından kurulan çadırlarla gerçekleştirilen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediyesi'nin, Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programları için de Kızılay tarafından çadır desteğinde bulunulacak.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Kızılay olarak kamu kurumlarımızla iş birliği içinde vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan boyunca destek çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Programa, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA