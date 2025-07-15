Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi

Manisa\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi
15.07.2025 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda Manisalılar 9'unucu yılını geride bırakan 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını gösterdi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda Manisalılar 9'unucu yılını geride bırakan 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını gösterdi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında mehter takımının gösterisi ile başlayan programda şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda bir konuşma yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "İstiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletimiz tarih boyunca nice şanlı zaferler nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yurdun dört bir yanında meydanlara akın etmiş, tanklara ve mermilere direnmiştir. Milletimiz, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğine, istiklal ve istikbaline kast edenlere geçit vermemiştir. Demokrasimize göz diken kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk milleti, cesareti ve kararlı duruşuyla vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Bilinmelidir ki; ülkemizin bağımsızlığına kasteden hiçbir iç ve dış tehdit karşısında, asla geri adım atmayacağız. Tüm hain odaklara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye idealimiz doğrultusunda medeniyet yürüyüşümüze aynı inançla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımıza, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Rabbim; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na yaptığı konuşması meydandaki vatandaşlar tarafından izlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan grup tarafından verilen Tasavvuf Musikisi konserinin ardından Manisa İl Müftülüğünde görevli imam hatip ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak dualar edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, manisa, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Devlet Bahçeli’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj
Van’da kalaşnikoflu saldırı Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı Van'da kalaşnikoflu saldırı! Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor

19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
10:13
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı
Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı
10:10
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
"15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 22:23:22. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.