Manisa'da 18 yıllık yol sorunu çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da 18 yıllık yol sorunu çözülüyor

Manisa'da 18 yıllık yol sorunu çözülüyor Büyükşehir, Cider Yolu'nda asfalt öncesi çalışmalara başladı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı işlemleri tamamlanan Cider Yolu'nda asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma çalışmalarına başlandı.

24.03.2025 15:11  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 18 yıllık yol sorunu çözülüyor

Büyükşehir, Cider Yolu'nda asfalt öncesi çalışmalara başladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı işlemleri tamamlanan Cider Yolu'nda asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Cider Yolu'nu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kararlı çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı'na alternatif olacak olan Cider Yolu, Manisa trafiğine can suyu olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde hayata geçirilen projede, altyapı işlemleri Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanırken Fen İşleri Dairesi ekipleri de çalışmalarına başladı. Asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma işlemleriyle yolun daha dayanıklı hale getirilmesi sağlanacak. Şehit Hasan Kuzu Caddesi'ne kadar olan bölümde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Yol Bakım Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ve Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Çalışmaları hızla tamamlıyoruz"

Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Yeni açılacak Cider Yolu'ndayız. Altyapı işlemlerini tamamladıktan sonra asfalt öncesi en kritik aşama olan temel dolgu malzemesi serme ve sıkılaştırma işlemlerine başladık. Bu sürecin ardından asfalt çalışmalarına geçerek, 1. etabı tamamlanan Cider Yolu'nu Şehit Hasan Kuzu Caddesi'ne bağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla şehir içi trafiğinde büyük bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 18 yıllık yol sorunu çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:22:51. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 18 yıllık yol sorunu çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement