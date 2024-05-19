Manisa\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Programı Düzenlendi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına katıldı.

CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başta olmak üzere programa CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, eski Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultan Camii önünden Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı eşliğinde yürüyüşe geçen kortej, İzmir Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nı önünde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenkler sunuldu. Tören programında CHP İl Başkanlığı başta olmak üzere sivil toplum örgütleri tarafından anıta çelenk sunuldu. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper günün anlamına yönelik bir konuşma gerçekleştirerek herkesin bayramını kutladı. Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları ekibi tarafından düzenlenen gösterinin sonrasında CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören programı sona erdi. - MANİSA