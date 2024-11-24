Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak geleceği inşa etme çabalarını dile getirdi. Törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı.

24.11.2024 18:51
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Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

MANİSA - Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki törende bir açıklama yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Üzerimizde büyük bir sorumluluk ve önemli bir emanet var. Öğretmenliği sadece bir meslek olarak görmüyoruz, geleceği inşa etme çabası içerisindeyiz. Yarının büyük ülke, güçlü Türkiye idealine inanmış nesilleri hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım'ın 1981 yılında Öğretmenler Günü olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye'de kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Manisa'da da kutlandı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tüm öğretmenler adına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'ye çiçek takdim ederek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Törenin sonunda açıklamalarda bulunan Uğurelli, "Öğretmenlik sadece bir meslek değil. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanını aldığı günün yıldönümünü kutluyoruz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk ve önemli bir emanet var. Öğretmenliği sadece bir meslek olarak görmüyoruz, geleceği inşa etme çabası içerisindeyiz. Yarının büyük ülke, güçlü Türkiye idealine inanmış nesilleri hayata geçirmek istiyoruz. Kim var dediğinde sağa sola bakmadan 'Ben varım' diyen bir gençlik hayalimiz var. O yüzden bizi burada yalnız bırakmayan bütün il protokolümüze, öğretmen arkadaşlarımıza ve onlar için çalıştığımızı bilen öğrencilerimize müteşekkiriz. Umarım büyük ülkemiz güçlü Türkiye'miz daha nice Öğretmenler Gününü hep beraber büyük bir onur ve gururla kutlayacaktır" dedi.

Meydandaki törenin ardından program Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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