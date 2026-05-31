Manisa\'da 3 Kuşak Bir Sofrada Buluştu

Manisa'da Milli Aile Haftası kapsamında düzenlenen "3 Kuşak Bir Sofrada" etkinliğinde şehit aileleri, koruyucu aileler ve devlet korumasındaki çocuklarla aileleri bir araya geldi. Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, güçlü toplumun temelinin güçlü aile yapısından geçtiğini vurguladı.

Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da "3 Kuşak Bir Sofrada" programı düzenlendi. Şehit aileleri, koruyucu aileler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hizmet alan ailelerin katıldığı programda, kuşaklar arası dayanışma, aile bağları ve toplumsal birliktelik ön plana çıktı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğu vurgulandı. Aynı sofrada buluşan büyükler, ebeveynler ve çocuklar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda konuşan Vali Özkan, ailenin toplumun en güçlü kalesi olduğunu belirterek, büyüklerin tecrübesi, anne ve babaların sorumluluğu ile çocukların geleceğe dair umutlarının aynı sofrada buluşmasının güçlü bir toplum yapısının en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bayramlar ve özel günlerin sevgi, merhamet ve paylaşma duygularını güçlendiren, toplumsal birlikteliği pekiştiren özel zamanlar olduğuna dikkat çekilen programda, vefa ve dayanışma kültürünün önemine de vurgu yapıldı.

Vali Özkan, şehit ailelerine duyulan minnetin, yaşlılara gösterilen saygının ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan yardım elinin toplumsal sorumluluğun en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Programda koruyucu ailelik ve evlat edinmenin önemine de değinildi. Bir çocuğun hayatına dokunmanın geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğu ifade edilirken, aile odaklı sosyal hizmet çalışmalarının vatandaş ile devlet arasındaki gönül bağını güçlendirdiği belirtildi.

Manisa'nın köklü dayanışma kültürüne dikkat çeken Vali Özkan, "Manisa'mızın sahip olduğu dayanışma ruhuyla birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA